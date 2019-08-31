Ашхабад, , 09:50 — REGNUMМузыкальная группа «Арчабиль» из Ашхабада заняла второе место на XII Международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари-2019» («Мелодии Востока») в Самарканде, сообщает 31 августа издание Orient.

В музыкальном фестивале приняли участие 32 страны-участницы, 340 певцов, танцоров, журналистов и туристов из 72 стран мира. Призерами специальных номинаций стали коллективы из Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Монголии, России, Ирана и других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа в самаркандском парке «Боги шамол» прошел тематический фестиваль «Самарканд — сердце Великого Шёлкового пути», в рамках которого было представлено постановочное шоу, описывающее историю времен Тимуридов.

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