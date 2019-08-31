Москва, , 09:36 — REGNUM31 августа в знаменитом московском саду «Эрмитаж» пройдет пятый Фестиваль греческой культуры «АКРОПОЛИС». Организаторы — общественная организация греков «АРГО» и проект «ЯГРЕК» — обещают превратить на один день это место в маленькую Грецию. Гостей научат танцевать сиртаки и петь красивые песни Эллады.

Столичные повара предложат вкуснейшие национальные блюда. Также можно посетить выставку греческих художников, приобрести на ярмарке сувениры и продукты, специально привезенные из Греции и сфотографироваться на фоне плакатов, воссоздающих эпизоды из греческой истории.

В общем, это прекрасный шанс стать ближе к культуре этой прекрасной и древней страны. Вход свободный.