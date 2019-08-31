Москва, , 09:24 — REGNUM31 августа на Вознесенской площади в Коломенском парке пройдет фестиваль «Русский Classic Open Air. Шедевры русской оперы». Откроют программу музыкального праздника звоны на колокольне церкви Святого Георгия. Затем состоится выступление духового оркестра, в рамках Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Посетители могут также принять участие в гуляниях и традиционных народных забавах — погадать на венках, попеть колядки, поучаствовать в хороводах. Дети могут попробовать освоить азы русских ремесел.

На площади будут потчевать блюдами русской кухни — блинами, пирогами, баранками, пряниками, а также квасом и сбитнем.

В 17 часов начнется концерт «Шедевры русской музыки». В программе примут участие: заслуженная артистка России солистка «Геликон-оперы», Большого театра и Михайловского театра Лариса Костюк (меццо-сопрано), заслуженный артист России солист Большого театра и театра «Геликон-опера» Михаил Гужов (бас), солист Мариинского театра Игорь Тарасов и автор проекта Вера Кононова (сопрано). Кремлевский духовой оркестр, дирижер — заслуженный артист России Андрей Колотушкин.

В завершении фестиваля пройдут вечерние обряды: гадание на воде, хороводы.

Билеты в кассах музея-заповедника и интернет-ресурсах.