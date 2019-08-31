Сочи, Краснодарский край, , 09:03 — REGNUMВ сеть выложили видео, в котором показан небольшой фрагмент выступления Филиппа Киркорова под фонограмму на музыкальном фестивале «Новая волна». Ролик был опубликован 30 августа на YouTube-канале «Главред».

Филипп Киркоров (cc) Serge Serebro

При просмотре видео можно заметить, что певец подносит микрофон к лицу уже после того, как звучат слова нового куплета. С момента публикации ролик набрал уже более 40 тыс. просмотров. В комментариях пользователи оставили множество гневных отзывов.

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Ранее Филипп Киркоров попал в центр скандала. В сети было опубликовано видео, в котором был запечатлен момент подготовки к проведению «Новой волны». Артист нецензурно выразился в адрес персонала фестиваля, позже выяснилось, что это произошло из-за срыва сроков подготовки к шоу.

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