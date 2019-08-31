Санкт-Петербург, , 08:11 — REGNUMВ Санкт-Петербурге ушел из жизни художник Сергей Ковальский. Об этом сегодня, 31 августа на своей странице в Facebook сообщила куратор арт-центра «Пушкинская, 10» Юлия Рыбакова.

https://www.facebook.com/juli.rybakova/posts/2371036646305579

Ковальскому было 72 года, о причинах его смерти пока не сообщалось. Ковальский родился 1 августа 1948 года в Ленинграде, живописью он начал заниматься в конце 60-х годов XX века.

Его знали не только как художника-нонконформиста, но и как поэта. Он также является одним из создателей культурного центра «Ковчег XXI век» и автором концепции.

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В 2003 году Сергей Ковальский получил нагрудный знак «за заслуги перед польской культурой», в 2011-м — орден «Золотой командорский крест победы Авангарда». В 2005 году он получил Царскосельскую премию и премию «Мастер класс» Международного фестиваля искусств. В 2012-м — премию «Петраэдр».

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