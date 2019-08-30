Великий Новгород, , 20:15 — REGNUMВ главном здании Новгородского музея-заповедника в Новгородском кремле сегодня, 30 августа, открылась выставка «Старообрядческий лубок: традиции и современность». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе музея, на выставке представлены работы двух художников-старообрядцев, потомственных старообрядцев-поморцев, творчество которых разделяет сотня лет: Григория Токарева-Казарина и мастера из Тарту (Эстония) Павла Варунина.

На выставке представлен уникальный резной шкаф, предположительно, 1913 года из фондов Новгородского музея-заповедника работы Токарева-Казарина и лубочные картинки на религиозные сюжеты эстонского художника Варунина. Произведения обоих мастеров выполнены с сохранением стилистики и особенностей иконографии старообрядческого лубка периода его расцвета в XVIII—XIX столетии.

Павел Варунин — председатель Союза старообрядческих приходов Эстонии, член Совета национальных меньшинств при президенте Эстонии. Его творчество посвящено уникальным и исчезающим культурам. Больше всего он известен как мастер-резчик по дереву — его резные иконы, сохранившие связь с традицией старообрядческого искусства XVII века, являются достоянием верующих Эстонии, Латвии, России.