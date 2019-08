Вашингтон, , 20:10 — REGNUMАмериканская студия Disney приступила к работе над продолжением популярного мультфильма «Зверополис». Об этом 30 августа сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на источники.

По информации издания, персонажей Джуди и Ника в мультфильме вновь озвучат Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман, других подробностей сиквела пока не раскрывается.

Следует отметить, что Disney пока официально не подтвердила данную информацию.

Напомним, оригинальный мультфильм «Зверополис», повествующий о вымышленном мире, населённом разумными животными, вышел на экраны в 2016 году. Фильм получил «Оскар» в номинации «Лучший анимационный фильм» и стал одной из самых успешных работ в истории Disneу, собрав более миллиарда долларов в мировом прокате.