Калуга, , 19:26 — REGNUM30 августа в Калуге состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню города. В торжествах приняли участие руководители области, города, федеральных органов власти, депутаты Городской думы Калуги, активисты территориальных общин и жители города.

В Калуге вручили дипломы заслуженным работникам города Пресс-служба Городской думы Калуги

В ходе собрания были вручены дипломы калужанам, удостоенным звания «Заслуженный работник города Калуги». Соответствующее решение было принято Городской думой в апреле текущего года, почётного звания был удостоен 41 калужанин — представители промышленности, науки, бизнеса, здравоохранения, образования, культуры, спорта и социальной защиты.

«Сегодня мы чествуем заслуженных работников, тех, кто много лет трудился на благо Калуги, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Среди награждённых представители самых различных отраслей: образования, здравоохранения, социальной защиты, науки, промышленности, строительства и бизнеса. Все награждённые были выдвинуты своими трудовыми коллективами, за плечами у всех из них долгий и славный трудовой путь».

Глава городского самоуправления также отметил успехи и достижения Калуги.

«За последние годы в нашем городе были достигнуты немалые успехи в благоустройстве и развитии социальной инфраструктуры, но мы не останавливаемся на достигнутом. В текущем году проводится огромный объём работ по ремонту дорог и дворовых территорий, в микрорайонах города появились новые скверы, в сентябре свои двери для детей распахнут новая школа и детский сад на Правобережье, — рассказал Александр Иванов. — Хочу ещё раз поблагодарить всех калужан за плодотворный труд на благо города. Пусть наша милая Калуга процветает и развивается, дарит каждому жителю яркие мечты и светлые надежды. От всей души желаю калужанам крепкого здоровья, благополучия, счастья, процветания и успехов во всех начинаниях!».