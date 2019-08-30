Инчхон, Южная Корея, , 19:19 — REGNUMВ южнокорейском Инчхоне, одной из трёх «культурных столиц» Восточной Азии, прошло одиннадцатое заседание глав министерств культуры КНР, Южной Кореи и Японии — Ло Шугана, Пак Ян Ву и Масахико Сибаяма, сообщает 30 августа Синьхуа.

Выступив и обменявшись мнениями о путях и перспективах расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества и культурных обменов, министры подписали итоговый документ саммита — «Инчхонскую декларацию», а также присвоили статус новых «культурных столиц Восточной Азии» китайскому Янчжоу, южнокорейскому Сунчхону и японскому Китакюсю. На полях форума прошли фестивали искусств трёх стран, а также ряд двусторонних переговоров и встреч.