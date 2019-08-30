Тамбов, , 19:04 — REGNUMВ городе Рассказово Тамбовской области 2 сентября откроетсяинновационное образовательное учреждение «Школа-центр современных индустриальных технологий», рассчитанное на 900 учеников, сообщили ИА REGNUMв областном управлении информационной политики. Кроме того, готовится к открытию новая средняя школа в г. Мичуринске на 1275 мест.

Новая школа в Тамбовской области Правительство Тамбовской области

Строительство всех образовательных учреждений в области — и детских садов, и школ, и объектов дополнительного образования — ведется под личным контролем главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. За последние четыре года строители возвели в регионе четыре современных школы, включая две, которые будут введены в эксплуатацию в новом учебном году.

Так, школа-центр современных индустриальных технологий» откроется в райцентре Рассказово, в микрорайоне «Арженка». В целом на строительство этого учебного заведения было затрачено 848 млн рублей, на закупку оборудования направлено 120 млн рублей. Введение в эксплуатацию этой школы разгрузит другие местные школы и позволит перейти от обучения в две смены к односменному режиму.

Школа-центр станет одним из самых современных образовательных учреждений в области. В этом трехэтажном здании разместятся центры индустриально-промышленных технологий, компьютерная сеть, телевидение, интерактивные комплекты, автоматизированные рабочие места учителя, цифровые лаборатории. Здесь также будут созданы все условия для занятия детей физкультурой и спортом, трудового обучения, подготовки к учебным занятиям.

Образовательная программа школы сформирована с политехническим уклоном. Из самых актуальных направлений — занятия робототехникой, изучение современных информационных технологий, а также обучение бизнес-планированию и проектированию.

Кроме того, в Мичуринске Тамбовской области готовятся к открытию средней образовательной школы №5. Она войдет в систему образования региона как «Научно-образовательный центр имени И.В. Мичурина». Это трехэтажное здание площадью более 26 тысяч квадратных метров с современными архитектурными, планировочными и дизайнерскими решениями.

По итогам последней Главгосэкспертизы стоимость объекта оценивается в 1 млрд 47 млн рублей. Строительство школы ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование», поэтому 60 процентов средств выделено из федерального бюджета. Школа имеет аграрный профиль, поэтому здесь будет и своя теплица, и переносная метеостанция. Педагогический коллектив уже сформирован. В него вошли не только учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, но и узкие специалисты. Сейчас они проходят повышение квалификации: осваивают новое сложное оборудование, которым оснащены учебные кабинеты в новой школе. Проводится набор детей.