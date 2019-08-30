Южно-Сахалинск, , 18:12 — REGNUMВ Южно-Сахалинске завершился IX Сахалинский международный кинофестиваль «Край света. Восток». Жюри под председательством режиссера и сценариста Александра Миндадзе присудило Гран-при работе режиссера Кантемира Балагова «Дылда». Всего же в конкурсной программе было представлено 10 фильмов. Победу также оспаривали «Большая поэзия» Александра Лунгина и «Мальчик русский» Александра Золотухина .

В рамках девятого смотра зрители увидели работы режиссеров из 40 стран. Впервые свои картины на форум прислали кинематографисты Канады, Колумбии, Сенегала, Ирландии, Непала, Австралии.

Фильм «Дылда» продолжает триумфальное шествие по международным фестивалям и конкурсам. Кантемир Балагов получил награду Каннского фестиваля за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд». Картина стала лауреатом ряда российских конкурсов. Сейчас она прошла отбор на престижные киносмотры в Нью-Йорке и Торонто.