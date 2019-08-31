Москва, , 09:00 — REGNUMПлощадь перед зданием одной из самых известных библиотек мира — Российской Государственной библиотекой (РГБ) — предстала перед москвичами и гостями города в обновленном виде. Здесь завершились масштабные работы по благоустройству: специалисты полностью заменили гранитные ступени, ведущие к входу в РГБ, отремонтировали постамент памятника Ф.М. Достоевскому, а также установили новые удобные скамейки.

Работы по благоустройству площади проводились с июня по август 2019 года.

«Самой значительной и трудоемкой частью благоустройства стала замена гранитных ступеней, ведущих ко входу в библиотеку, — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта города Москвы. — Их общая протяженность составила почти 2,5 тыс. метров. Вместо ступеней с открытым бетонным основанием и гранитными элементами теперь установлены единые массивные ступени из гранита толщиной 120 мм со скрытой системой крепления. В ходе работ использовали плиты из месторождений, гранит которых соответствует по цвету исторической облицовке лестницы. При замене лестниц верхнего и нижнего яруса объемно-планировочная структура и форма лестниц (высота, ширина, количество ступеней) остались неизменными».

Лестничные сходы конструировали еще в 1930-х годах — гранитные камни ступеней тогда уложили на бетонные монолитные основания поверх песчаной подушки. За эти десятилетия лестница пришла почти в аварийное состояние: основание под ступенями местами разрушилось или вовсе отсутствовало. Также специалисты обнаружили коррозию арматуры, расхождение высоты ступеней и сколы на граните.

Ранее на лестнице проводили лишь текущий ремонт: шлифовали и частично заменяли гранитные элементы ступеней, местами обновляли бетонное основание. Все это помогало поддерживать лестницу в рабочем состоянии, но не решало проблему кардинально. Поэтому в Комплексе городского хозяйства Москвы решили полностью заменить все ступени, ведущие к входу в библиотеку.

«В рамках комплексного благоустройства площади было также выполнено гранитное мощение, площадь которого составила более 1,8 тыс. кв. метров. В результате была этих работ обеспечена безопасная эксплуатация стереобатов портиков здания Российской Государственной библиотеки, восстановлена целостность лестничных сходов и гранитного мощения на стилобате», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ремонтом ступеней благоустройство площади не ограничилось: перед зданием отремонтировали постамент памятника Ф.М. Достоевскому. Вокруг него разбили газон и установили гранитные скамейки с деревянным настилом.

Эксперты оценили важность благоустройства общественного пространства перед крупнейшей публичной библиотекой страны и континентальной Европы.

«Российская государственная библиотека уже более века является центральной библиотекой, архивом документов и научным центром страны, — рассказал эксперт Гражданского комитета России по вопросам политической аналитики и истории Дмитрий Лесных. — Основанная в 1862 году, на волне культурных реформ Александра II, она получила свой статус главной библиотеки страны в советское время, по возвращении столицы в Москву в 1918 году и далее закрепила его в двадцатые годы. Современный комплекс зданий начал строиться с 1929 года, причем работы завершились только к концу 1950х гг., так как работа над проектом была очень обширной с архитектурной и смысловой точки зрения, подчеркивая культ разума и науки. В нем сочетались элементы от римского стиля — до конструктивизма».

По словам эксперта, во время Великой Отечественной войны — уже в первые ее дни — было принято решение о подготовке к эвакуации библиотеки, чтобы драгоценные фонды не пострадали в случае опасности. К битве за Москву огромное количество материалов эвакуировали из города, но при этом сама библиотека продолжала свою работу, так как научная деятельность не останавливалась ни на минуту, — настолько велико было ее значение. Проводились обмены с иностранными хранилищами, велась паспортизация каталогов, открывались новые залы.

«В послевоенное время библиотека продолжала развиваться и оставаться одним из важнейших научных центров страны. Поэтому абсолютно своевременно, что прошли работы по благоустройству площади перед РГБ, особенно с учетом того, что в предыдущие десятилетия проводился только текущий ремонт», — резюмировал Дмитрий Лесных.