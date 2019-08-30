Москва, , 17:00 — REGNUMОпубликован состав участников музыкального фестиваля «PRO лето». Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Выступят Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьёв, Мот, Elvira T, «Дискотека авария», Sabi Miss, Кристина Си. В числе приглашённых артистов —Ternovoy, танцевальные коллективы Blow Your Mind Crew и Red Haze Crew, шоумен Евгений Синяков и комик Гурам Амарян», — говорится в сообщении.

Также ожидается участие американского певца Джейсона Деруло. Концерт будет идти на проспекте Академика Сахарова 31 августа. Он начнётся в 14:00.

Кроме того, посетителям фестиваля предложат семь спортивных площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году к организации фестиваля «PRO лето» подключился Российский союз молодёжи. Второй площадкой традиционно станет ВДНХ.