Кострома, , 16:35 — REGNUMТруппа костромского драматического театра имени Островского отправилась на гастроли в Астрахань, — сообщает ГТРК «Кострома».

Творческое путешествие проходит в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Передача эстафеты была торжественной — на соборной площади кремля в Астрахани костромичи вручили местным актерам символ года театра — золоченую статуэтку в виде веера. С начала года она путешествует по всей стране.

Поволжскому зрителю костромичи представят три спектакля. Откроются гастроли пьесой Островского «Женитьба Белугина», также на астраханской сцене костромская труппа покажет «Иванова» по Чехову и английскую комедию «Тетя на миллион».

«Большие гастроли» — культурный проект, охватывающий всю Россию — от Калининграда до Владивостока. Действует с 2014 года. В прошлом году в рамках этой программы было показано более двух тысяч спектаклей.