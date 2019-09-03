Ульяновск, , 06:45 — REGNUM В Ульяновской области на услуги по организации и проведению показа спектаклей в рамках фестиваля «Золотая маска» предусмотрено 2 млн рублей. Закупка проводится у единственного поставщика. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Заказчиком выступает ОГАУК «Ульяновский областной драматический театр имени И.А. Гончарова», исполнителем — АНО «Фестиваль «Золотая маска». В документе отмечается, что исполнитель «располагает исключительными правами на организацию и проведение показа спектаклей в рамках проекта согласно афише»:

«Кант», «Изгнание» ГБУК г. Москвы «Московский академический театр имени Вл. Маяковского»; «Магадан. Кабаре» ГБУК г. Москвы «Около дома Станиславского»; «Пьяный Амур», «Вариации тайны» ГБУК г. Москвы «Московский театр Юного зрителя»; «Цацики идет в школу» КГБУК «Хабаровский театр юного зрителя», — говорится в проекте договора.

Согласно проекту договора, на исполнителя возлагается ответственность по организации и транспортировке декораций и реквизита для спектаклей, проезду артистов, выпуску рекламной полиграфической продукции.

Отметим, что номинантов и лауреатов «Золотой маски» Ульяновская область будет принимать в седьмой раз, в этом году спектакли покажут с 5 по 13 сентября. На сцене Ульяновского драматического театра имени Ивана Гончарова выступят три московских театра, театр юного зрителя «Nebolshoy театр» примет гостей из Хабаровска, также спектакли будут показаны в Димитровграде на сцене драматического театра имени А.Н. Островского.

В Год театра на развитие театральной деятельности в Ульяновской области выделено более 90 млн рублей.