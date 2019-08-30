Калининград, , 12:39 — REGNUM30 августа концертом британского пианиста Джорджа Харлионо в Кафедральном соборе Калининграда открывается фестиваль «Территория мира — территория музыки». Будут исполнены произведения Пьяццолы, Баха, Марчелло, Бетховена и других композиторов, а также состоится мировая премьера «Пламенной сонаты» Михаила Аркадьева. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры России.

31 августа в соборе днем выступит авторский театр «Эскизы в пространстве» с большим уличным спектаклем «Белый лес», а вечером пройдет программа канадского органиста Джонатана Эмбри «Вечный храм».

Завершится фестиваль «Территория мира — территория музыки» 11 сентября также концертом — американский органист Джеймс Хигдон и сопрано Галина Кузнецова исполнят произведения Ж. Алана, Н. де Гриньи, М. Таривердиева, О. Латри, С. Барбера.