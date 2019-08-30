Земля Франца-Иосифа, , 12:33 — REGNUM«Всем! Всем! Всем! Слушайте, слушайте! Говорит Земля Франца-Иосифа!», — ровно 90 лет с этих слов, отправленных телефонограммой с острова Гукера в Москву, началась работа первой полярной советской станции.

Полярная станция в Бухте Тихой о. Гукера, Земля Франца-Иосифа, фото Николая Гернета Rus-arc.ru

Участники первой зимовки полярной станции Бухта Тихая и члены экспедиции на ледокольном пароходе Георгий Седов (1929 г.) Rus-arc.ru

Сегодня бывшая полярная станция стала местом притяжения туристов со всех уголков планеты, она является опорным пунктом самого крупного арктического национального парка в мире «Русская Арктика».

В 1929 году в бухте Тихая на острове Гукера была основана первая на Земле Франца-Иосифа и самая северная на тот момент полярная станция. Место для ее расположения указал Владимир Визе, который пятнадцатью годами ранее зимовал здесь в составе экспедиции под руководством лейтенанта Георгия Седова.

Уже в первые годы своей работы «Бухта Тихая» выросла в геофизическую обсерваторию, осуществлявшую сбор комплексных данных о состоянии различных природных сред. В 1932—1933 годах полярная станция, работая по расширенной программе, принимала участие в проведении Второго международного полярного года.

Полярная станция в Бухте Тихой о. Гукера, Земля Франца-Иосифа, фото Николая Гернета Rus-arc.ru

На протяжении 1930-х годов полярная станция «Бухта Тихая» являлась главным опорным пунктом Советского Союза в Арктике. Здесь отрабатывались самые передовые технологии, проводились новейшие исследования, базировались многочисленные арктические экспедиции.

Строительным бумом в «Бухте Тихой» руководил советский полярник Иван Папанин. В бухте Тихая жили семьями, за время работы полярной станции на свет здесь в Арктике появились десять малышей. 27 апреля 1935 года на Земле Франца-Иосифа родился первый ребенок, девочка по имени Северина. Самая длинная зимовка полярников на станции «Бухта Тихая» проходила в суровых условиях Второй мировой войны. Начиная с 1940 года работала практически без подвоза топлива и продовольствия. Смена людей и снабжение пришли в Тихую лишь летом 1945 года.

Станция «Бухта Тихая» была закрыта в 1959 году. В лучшие годы на ней круглогодично трудились до 40 человек. Сейчас здесь находится опорный пункт национального парка «Русская Арктика» и музей под открытым небом. Тихая является один из самых популярных в российской Арктике мест посещения для туристов.

«Остров Гукера, первый из опорных пунктов нацпарка, где были применены разработанные специально для хрупкой арктической экосистемы эколого-туристические маршруты. Это официальный документ, где чётко регламентированы алгоритмы действий как экспедиционных лидеров, так и туристов, — рассказывает директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов, — Парком совместно с партнёрами ведется большая работа в части реставрационных работ в Тихой. Это не новодел, а именно реставрация станции, ведь наша главная цель — оставить станцию именно такой, какая она была в годы ее работы в середине прошлого века».

Как сообщили ИА REGNUM в нацпарке, сегодня на острове Гукера в бухте Тихая ведутся масштабные реставрационные работы в самолетном ангаре, где в дальнейшем разместится музей, посвященный периоду освоения высоких арктических широт Советским Союзом. На острове Гукера более пяти лет ежегодно с июня по сентябрь работает самое северное почтовое отделение в мире. Открытки с видами Арктики туристы отправляют отсюда во все уголки света.

Добавим, что в России сегодня существует три бухты с названием Тихая: в Крыму, на Сахалине и в Арктике, на Земле Франца-Иосифа.