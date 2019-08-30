Москва, , 12:30 — REGNUMС 30 августа по 1 сентября знаменитый старинный московский район Патриаршие пруды станет площадкой второго городского кинофестиваля Patriki film festival. Сайт организаторов праздника указывает, что в программе форума премьеры российских сериалов, короткометражки, трибьюты, круглые столы, #непитчинг и вечеринки. Также утверждается, что простые любители кино смогут увидеть воочию и даже пообщаться с Константином Хабенским, Паулиной Андреевой, Марусей Фоминой, Яном Гэ, Еленой Лядовой, Владимиром Вдовиченковым и многими другими.

Но главное москвичи в непринужденной обстановке старой Москвы могут посмотреть новые фильмы, в том числе и те которые были представлены Россией на международных форумах. Так как генеральным партнером Patriki film festival в 2019 году выступает платформа ТНТ-PREMIER гости могут посмотреть сериалы «Звоните ДиКаприо!», «Домашний арест», и «БИХЭППИ"и даже за день до официального появления в телевизоре — новый сериал «Жуки».

Patriki film festival в 2018 годупосетили более 10 тысяч человек.