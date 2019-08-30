Амман, , 12:15 — REGNUMВ Иордании прошли Дни казахстанского кино, в рамках которых были показаны фильмы «Амре» и «Дорога к матери», сообщает 30 августа агентство «Казинформ».

Кинопоказы были организованы посольством Казахстана в Иордани в сотрудничестве с АО «Казахфильм». В мероприятиях приняла участие иорданская королевская комиссия по кинематографии во главе с принцессой Рим Али.

Посол Казахстана Айдарбек Туматов отметил, что Дни казахстанского кино являются возможностью для знакомства жителей Иордана с историей страны и казахстанским кинематографам.

Напомним, с 28 августа по 1 сентября в Стокгольме проходит показ казахстанских фильмов, организованных ассоциацией молодежи Казахстана при содействии АО «Казахфильм» и посольства республики в Швеции.