Смоленск, , 12:10 — REGNUMСмоленск с 13 по 15 сентября примет национальный этап фестиваля уличного искусства Meeting of Styles, который объединит граффити-художников планеты. Как сообщила пресс-служба областной администрации, мероприятия пройдут на площади возле кинотеатра «Современник».

Организаторы фестиваля обратили внимание на серую боковую стену здания кинотеатра. Именно она станет площадкой для самовыражения райтеров (граффити-художников) из России, Беларуси, Германии, Италии, Мексики, Перу, Колумбии, Бразилии, Чили, Испании, Казахстана, Турции, Сербии, Сенегала, Панамы, Южной Африки, Аргентины, Того и Швейцарии. Художники создадут единый арт-объект. Название фестиваля переводится как «встреча стилей», и в нем отражена концепция Meeting of Styles — любители граффити из разных стран, работающие в разных манерах, встретятся перед одним «холстом».

"Настоящее уличное искусство — не вандализм, а осознанное творчество», — подчеркивают организаторы фестиваля.

Пока художники будут превращать стену в произведение искусства, на площади возле кинотеатра пройдут соревнования по брейк-дансу, танцевальные мастер-классы, выступления рэп-исполнителей и рок-групп из разных городов страны.

Ежегодный фестиваль Meeting of Styles стартовал в 1997 году. С тех пор он проходит в крупнейших городах мира. Событию удалось создать сообщество райтеров, заинтересованных в международном общении. Россия подключилась к этому масштабному движению в 2006 году. Весной 2019 года райтеры открыли фестиваль на Филлипинах. Meeting of Styles-2019 уже приняли Таиланд, Германия, Испания, Дания, Республика Косово, Польша, Бельгия. Сейчас волна уличного искусства движется в Россию, которая передаст эстафету США. Мероприятие состоится при поддержке Фонда президентских грантов.