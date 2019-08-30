Москва, , 11:33 — REGNUMС 30 августа по 1 сентября в Москве в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» и Санкт-Петербурге в киноцентре «Родина» будет проходить Международный анимационный фестиваль «Летний уикенд БФМ».

Как отмечается на официальном сайте фестиваля, «После нашумевшего успеха нового финско-британского сериала «Долина муми-троллей» на фестивале повторят две «фестивальные» серии проекта — «Летнее безумие» и «Ночь Морры». Новая версия знаменитого произведения писательницы Туве Янссон в 2019 году была создана при участии оскаровского лауреата Стива Бокса, победителя премии BAFTA Джона Вулли, финской певицы Альмы».

В рамках «Уикенда» зрители увидят «Хулиганские сказки» — экранизация одноименной поэмы писателя Роальда Даля, автора произведений «Большой и добрый великан», «Чарли и шоколадная фабрика» и других. «Хулиганские сказки» — это микс из классических сказок про Красную Шапочку, Белоснежку, трех поросят, Джека и бобовый стебель, Золушку с добавлением примет современности, яркого юмора и неожиданных сюжетных поворотов.

В программе «Уикенда» представят две программы короткометражек из России, Франции, США, Литвы, Швейцарии, Дании, Австралии, Германии и Ирана, снятых за последние три года. Один из российских фильмов программы — «Пять минут до моря» режиссера Натальи Мирзоян — уже завоевал несколько международных призов.