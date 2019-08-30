Нью-Йорк, США, , 11:41 — REGNUMАмериканская компания Netflix выпустила все эпизоды фэнтезийного сериала «Тёмный кристалл: Эпоха сопротивления» на своём одноимённом сервисе. Все 10 эпизодов появились на сайте Netflix 30 августа.

«Эпоха сопротивления» рассказывает о трёх волшебных существах гельфлингах, которые пытаются поднять восстание против враждебных скексисов. Главные роли в сериале исполнили (озвучили): Тэрон Эджертон, Натали Эммануэль и Аня Тейлор-Джой.

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Напомним, «Эпоха сопротивления» — это приквел кукольного фильма «Тёмный кристалл», выпущенного в 1982 году. Сюжет оригинала рассказывал о вражде двух фэнтезийных рас, созданных магическим кристаллом.

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