Тула, , 11:20 — REGNUMС 30 августа по 1 сентября недалеко от усадьбы художника Василия Поленова в селе Бёхово Тульской области пройдет Фестиваль добрых искусств «Бабушкин сад». Как утверждают организаторы форума на официальном сайте, «Бабушкин сад» — «уникальный культурный проект, создан для того, чтобы возродить гуманитарный дух искусства и популяризировать творчество редких и уникальных исполнителей. Мы соединили классическую музыку, театр и живопись с первозданной природой Заокского края».

Откроется фестиваль спектаклем «Брачный капкан» по пьесе Ж. Б. Мольера «Сганарель или Брак поневоле» режиссера Ильи Бледного.

В программе — театральная постановка по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин» в постановке Олега Малахова, спектакль «Правила поведения в современном обществе» Российского молодёжного театра с Нелли Уваровой в главной роли, выступления ансамбля «Русы» и группы «ДиДи», премьера короткометражного фильма «Пернатый Муфлон», концерты детских коллективов, мастер-классы ведущих актеров и режиссеров, поэтические вечера и многое другое.