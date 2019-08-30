Ростов-на-Дону, , 11:13 — REGNUMВ Ростове-на-Дону назначен главный режиссер музыкального театра и главный художник по свету. Об этом сообщает пресс-служба театра.

«С нового сезона Павел Сорокин вступает в должность главного режиссёра театра. Ирина Вторникова назначена главным художником по свету. Поздравляем и желаем новых творческих успехов!» — говорится в сообщении.

Напомним, что Ростовский театр музыкальной комедии был создан в 1919 году, в январе 1931 года он получил статус государственного. В сентябре 1999 года театр переехал в новое здание.