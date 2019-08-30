Астрахань, , 10:58 — REGNUM30 августа в Астраханском драматическом театре открывается выставка «Театральная Кустодия. Неосуществленные замыслы». Государственный музей имени А.А. Бахрушина представляет проект, посвященный театральному художественному наследию выдающегося русского художника Бориса Кустодиева, уроженца Астрахани.

В экспозиции выставлено более пятидесяти различных работ Кустодиева из запасников Бахрушинского музея. Среди них эскизы декораций к спектаклям и театральных костюмов.

Как отмечается в сообщении Министерства культуры, «Выставкараскроет перед современным зрителем малознакомую грань творчества художника, который в своих театральных работах живописно обращался к национальной традиции, искал культурные смыслы народного характера».