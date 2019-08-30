Уфа, , 09:55 — REGNUMТри модельные библиотеки появятся в Башкирии в 2020 году в рамках национального проекта «Культура». Об этом 29 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

На обновление библиотек Благоварского района, Асяновской и Кандринской сельских библиотек будет выделено из федерального бюджета порядка 20 млн рублей. Заявки на их модернизацию одобрило министерство культуры России.

Чиновники планируют, что после обновления «библиотеки смогут выполнять роль интеллектуальных и образовательных центров».

Напомним, что 2019 году было подано порядка 500 заявок из 78 регионов страны для участия в конкурсе на модернизацию библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». В итоге победителями стали 110 библиотек из 52 субъектов.