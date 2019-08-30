Лос-Анджелес, США, 30 августа 2019, 10:13 — REGNUMВ сети появился второй трейлер предстоящего фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале 20th Century Fox 29 августа.
«Тёмные судьбы» станет прямым продолжением фильма «Терминатор 2: Судный день». Саре Коннор (Линда Хэмилтон) и роботу Т-800 (Арнольд Шварценеггер) предстоит вновь объединить усилия для спасения мира.
Напомним, премьера фильма «Терминатор: Тёмные судьбы» состоится 31 октября 2019 года. Режиссёром проекта выступил Тим Миллер («Дэдпул»), а продюсером Джеймс Кэмерон — автор первых двух картин о Терминаторе.
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