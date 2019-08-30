Пермь, , 07:49 — REGNUMВ Пермском крае в 2020 году появятся три новые модельные библиотеки. Современные образовательные и интеллектуальные центры создадут в Перми, Красновишерске и Лысьве на базе местных библиотек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова в Перми, Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в Красновишерске и Лысьвенская центральная библиотека победили в конкурсе, который проводился в рамках нацпроекта «Культура». На создание библиотек нового поколения победители получат 20 млн рублей.

Проект модернизации библиотек предполагает создание комфортного пространства, доступ к новейшим информационным технологиям и компьютерному оборудованию.