Владивосток, , 06:58 — REGNUMПриморская государственная картинная галерея получила из Третьяковки картину «Опять двойка». Выставка одной картины организованна во Владивостоке в рамках культурной программы V Восточного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Легендарную картину Фёдора Решетникова «Опять двойка» впервые привезли из Третьяковской галереи во Владивосток.

Её выставка в Приморской картинной галерее продлится с 3 сентября по 10 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке на острове Русский с 4 по 6 сентября. На торжественном приёме на круизном лайнере для гостей форума споет Григорий Лепс.