Казань, , 06:27 — REGNUMВ рамках реализации планов по развитию Казанского зооботсада планируется не только запустить новый зоопарк, получивший название «Река Замбези», но и обустроить ботанический сад лекарственных растений. Об этом главе Татарии в рамках посещения территории зоопарка рассказал глава зооботсада Фанис Нурмухаметов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Кадр проекта зоопарка Принт-скрин проекта концепции с сайта kazzoobotsad.ru

На сегодня в зоопарке уже завершено строительство, но вольеры пока стоят пустыми. Животных в новые «дома» обещают заселить в ближайшие недели. В «Реке Замбези» разместят животных из Африки, среди которых не только обезьяны, но и слоны, бегемоты, жирафы. В планах организации также обустройство парка отдыха. Рустам Минниханов отметил, что на заселении животных работы не заканчиваются, впереди приведение в порядок старой части зоопарка.

Напомним, ботанический сад при университете Казани был основан 213 лет назад. Открыть зоопарк, который жители уже давно ждут, планируют до конца года, так как после заселения вольеров будет действовать карантин и период адаптации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, часть животных, а именно 167, были куплены на частные средства. Проект зооботсада начали разрабатывать летом 2015 года. Предполагалось создание сафари-парка на 217 га, из которых на зоопарк отведено 22 га. Сроки ввода нового объекта неоднократно сдвигались.