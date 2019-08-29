Вашингтон, , 19:51 — REGNUMАмериканская развлекательная компания Netflix выпустила первый тизер второго сезона мультсериала «Разочарование», который стартует 20 сентября. Полноценный трейлер авторы обещают через неделю.

Данный мультсериал предназначен для взрослой аудитории. Создан он был Мэттом Грейнингом, который в свое время создал легендарных «Симпсонов», а затем другой мультсериал — «Футураму». Собственно, «Разочарование» снято в «фирменном стиле» Грейнинга.

Сериал рассказывает о принцессе-алкоголичке Бин, её эльфе-компаньоне Эльфо и «личном демоне» Люци, которые живут в средневековом королевстве Дримландия.

Сюжет сериала крутится вокруг принцессы Бин — типичного западного тинейджера, которая любит алкоголь, тусовки, свидания и не слушается родителей. Однако Бин — ещё и принцесса, а её отец-король уже договорился о браке, чтобы укрепить отношения с соседним королевством. Ей это, естественно, не нравится. В итоге Бин с помощью беса Люци и эльфа Элфо расстраивают планы по женитьбе, а затем и жизнь во всём королевстве.