Париж, , 19:35 — REGNUMФранцузский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По сведениям издания, актёр скончался в ночь с 28 на 29 августа. Информацию об этомподтвердила его дочь Катрин Омон.

Мишель Омон родился 15 октября 1936 года в Париже. Окончил Высшую национальную консерваторию драматического искусства, после чего в 1956 году был принят в театр «Комеди Франсез», в котором проработал 30 лет.

Актёр также сыграл более 150 ролей в кино и трижды номинировался на премию «Сезар». Наиболее известными широкому зрители стали его роли в комедиях Франсиса Вебера «Игрушка» (1976) и «Папаши» (1983).