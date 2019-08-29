29 августа 2019 | Время чтения 5 мин

В конце августа 2019 года до России наконец доезжает анимационная лента Кэндзи Камиямы ("Восточный Эдем") — «Спящая принцесса». В истории рассказывается о школьнице, которая слишком много спит. Сны ведут ее сквозь удивительную детективную историю, в которой роботы обретают крылья. Корреспондент ИА REGNUM посмотрел аниме и понял, что эскапизм — не так уж плохо.

Алёна Соколова, , 21:32 — REGNUMПри упоминании имени режиссера аниме Кэндзи Камиямы обычно вспоминают его продолжение культового сериала «Призрак в доспехах» и оригинальный проект «Восточный Эдем» — в обеих анимационных картинах сочетается тема магии (скорее — фэнтезийности) и мира высоких технологий. В 2017 году Камияма создает «Спящую принцессу», и несмотря на то, что в мировом рейтинге IMBd аниме получает весьма низкую оценку среди прочих работ режиссера (6,5), «Принцесса» попадает в лонг-лист Оскара в 2018 году. И действительно — аниме стоит того. Хотя бы потому, что транслирует привычные идеи морали оригинальным способом.

Спящая принцесса Цитата из м∕ф «Спящая принцесса». Реж. Кэндзи Камияма. 2017. Япония

В аниме рассказывается две параллельные истории: девочка Коконэ («имя рисуется как крылья и сердце» — запомните этот образ) очень любит спать и в каждом своем сне видит удивительную сказку, где она — принцесса дальнего королевства, обладающая магическими силами…

Звери, роботы и другая классика жанра

В реальности Коконэ учится в выпускном классе и живет с отцом, причем отец предстает публике как человек, за которым нужен глаз да глаз. Поэтому девочка по пути в школу просит всё свое окружение позаботиться о нём — в аниме тема семейных уз трансформируется из отцовско-детской любви в наставническую, когда вы, скорее, действуете не в плоскости вертикальной иерархии («мать и сын», «дед и внучка»), а в горизонтальной, как братья и сестры. Благодаря этому снижается уровень сентиментальности — «Спящая принцесса» вряд ли заставит вас плакать, но задуматься об ответственности за ближних — вполне.

Коконэ Цитата из м∕ф «Спящая принцесса». Реж. Кэндзи Камияма. 2017. Япония

Судя по всему, живет Коконэ бедно, и в реальности ее преследует осадок горечи: дух умершей, когда девочка была совсем малышкой, матери витает в доме везде — стены увешаны фотографиями прежде счастливой семьи. Сон становится формой эскапизма, побега от реальности: девочка засыпает, покидая мир, где ей больно, и перемещаясь в тот, где она — всемогущая озорная волшебница. Любопытно, что во сне она чуть младше себя в реальности — детская непосредственность вырывается наружу, не скованная рамками взросления.

Во сне у Коконэ есть друг — плюшевая игрушка, которую она оживила первым же сотворенным в три года чудом. «Энджой» — плюшевый заяц — похож поведением на енота из «Кэнди-Кэнди»: маленький символ защиты, который Коконэ носит как оберег. Часто у маленьких девочек в японских лентах есть такие друзья-животные: кроме енота можно, конечно, вспомнить кошку Луну из сериала «Сейлор Мун» и еще с десяток подобных символов.

Энджой

Кстати, о «Мирай»: в «Спящей принцессе» хорошо заметны подобные идеи. В обоих случаях сон становится инструментом для перемещения во времени, волшебным порталом в мир грез; но Хосода в «Мирай» не решается ступить обеими ногами за порог реального мира, оставляя зрителям набивший оскомину сюжетный поворот «и здесь герой просыпается». «Спящая красавица» вся становится аллегорией к миру снов и детства с элементами детективной истории.

Камияма не был бы собой, если бы не приплел к сказке технологии. В данном случае — машины. Во сне Коконэ в королевстве бесконечно создают автомобили. Даже километровые пробки не останавливают заводы: если у тебя нет желания водить автомобиль — тебя штрафуют; если ты не меняешь машину на новую — тебя штрафуют; производство становится целью, а не процессом. Папа девочки в реальности — автомеханик, поэтому немудрено, что машины во сне превращаются в главного врага Коконэ. Но вот что интересно: технологии становятся не только врагом, но и волшебной палочкой. Маленькая принцесса владеет волшебным планшетом, который исполняет желания.

Корабль Цитата из м∕ф «Спящая принцесса». Реж. Кэндзи Камияма. 2017. Япония

Механические ангелы

Кроме машин и планшетов во сне, в конце аниме мы видим настоящие бои роботов (как в древних «Грендайзерах», например) и здравомыслящий мотоцикл с прицепом, который является, наверное, одним из самых рациональных героев аниме. Да, техника здесь оживает, как и полагается японским мультфильмам (кто увлечен жанром, сможет назвать с ходу десяток фильмов, где используется тот же прием). Но техногенность не разрушает сказку, а поддерживает ее: главный девиз «Спящей принцессы» — «На силе своих чувств человек может воспарить к небу». Механические ангелы со светящимися крыльями — Камияма находит зрелищный образ.

Робот Цитата из м∕ф «Спящая принцесса». Реж. Кэндзи Камияма. 2017. Япония

Нам рассказывают историю о затаенной обиде, посеявшей горе в семье (и это действительно увлекательный детектив с неожиданным поворотом в конце). Герои проходят путь до прощения и принятия себя и других — и в конце, осознавая смысл своей натуры, действительно воспаряют к небу. Местами — метафорически, а местами — нет. Мне показалось, что в конце, когда два главных героя падают с высоты (типичный киношный ход, конечно), это и является окончательным символом их примирения с жизнью без матери и жены. Взлетев к небесам, они возвращаются на землю — совсем по-человечески обнимая друг друга.

Несмотря на достаточно простую рисовку (хотя красочность пейзажей и деталей временами радует глаз) и резкую анимацию, следить за картиной приятно. Мультфильм длится два часа, но из-за постоянной динамики кажется, что ты смотришь длинный сериал, сконцентрированный в полнометражке. Героев немного, но зритель постоянно в напряжении: ему не раскрывают всех карт практически до финала. Кем была мать героини? Почему за ее отцом в реальности власти начинают охоту? На самом ли деле планшет исполняет желания, или это очередная часть сна?

Город Цитата из м∕ф «Спящая принцесса». Реж. Кэндзи Камияма. 2017. Япония

Сон здесь переплетается с реальностью в результате так, что оба мира сливаются в единое полотно, где Коконэ вроде бы и не умеет колдовать, но ее плюшевый друг разговаривает, где появляются ее друзья и отступают ее враги. Зло проигрывает (хотя злодеи здесь весьма картонные и с наносной мотивацией — обычная экономическая война «кто быстрее изобретет самую мощную машину»), а добро — добро всегда побеждает. Мультфильм рассчитан на аудиторию 6+ и не несет в себе ничего особенно серьезного и взрослого, однако не скатывается в наивность и инфантилизм (как, например, иногда — хоть и очень трогательно, — случалось в «Мирай из будущего»).

Из эскапизма сон в «Спящей красавице» превращается в инструмент достижения цели, и аниме в очередной раз говорит нам, что верящее сердце способно даже на волшебство. Хочется, чтобы говорящее имя Коконэ и в реальности подарило ей крылья — вдобавок к уже имеющемуся горящему сердцу.

Читайте ранее в этом сюжете: Пацифизм и конфеты — новый альбом «Немного нервно»