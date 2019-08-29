Москва, , 18:10 — REGNUMИзвестный российский актёр Александр Числов скончался в возрасте 54 лет. Он умер сегодня, 29 августа, от обострения пневмонии.

Александр Числов Цитата из х∕ф «Человек из будущего». Реж. Роман Артемьев. 2016. Россия

Числов родился в Грозном 13 октября 1964 года. В 1982 году Числов вместе со своими родителями переехали из Грозного в Москву. В столице он окончил театральную студию «Гармония» Михаила Романенко.

За свою карьеру Числов снялся аж в 166 фильмах и телевизионных сериалах. В основном Числов играл эпизодические роли комического, буффонадного характера.

Наиболее известны его эпизодические роли в фильмах «Легенда №17», «Беспредел», «Самый лучший фильм 2», «Точка», «Вор».

Также Числов известен благодаря ролям в сериалах «Участок», «Деффчонки», «Дальнобойщики», «Интерны», «Не родись красивой», «Братья Карамазовы», «Хиромант», «Папины дочки» и другие.

Также Числов входил в состав жюри крупнейших творческих конкурсов, в том числе и для инвалидов «Космофест».

По неподтвержденным данным, у Числова был диагностирован ВИЧ. Осложнение пневмонии стало следствием этого заболевания.