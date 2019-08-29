Пермь, , 18:07 — REGNUMИсполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов назначен генеральным директором театра, что знаменует собой переход работы учреждения культуры на директорскую модель управления, об этом 29 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на источник.

Пермский академический театр оперы и балета имени Петра Ильича Чайковского (cc) D V S

Данный факт был ожидаем с тех пор, как бывший художественный руководитель театра Теодор Курентзис досрочно расторг контракт с учреждением культуры.

«Теперь вся полнота ответственности, которая ранее разделялась между Курентзисом и Борисовым, ложится на плечи последнего» , — отметил источник.

Как отмечают в театре, Борисовым был сформирован художественный совет, в который, помимо генерального директора, также вошли главный дирижер Артем Абашев, директор оперной труппы Медея Ясониди, главный балетмейстер Алексей Мирошниченко, главный хормейстер Евгений Воробьев. Указанный совет будет решать вопросы коллегиально, подчеркнули в театре.

Напомним, Пермский театр оперы и балета переходит на директорскую форму существования, что не предполагает наличие художественного руководителя, коим с 2011 года являлся известный дирижёр Теодор Курентзис.

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