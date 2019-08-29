Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM

В Ростове-на-Дону на улице Карла Маркса отремонтируют мемориальный комплекс с вечным огнем «Павшим воинам». Данная информация 29 августа была размещена управлением культуры города на сайте госзакупок.

На восстановление памятника чиновники планируют потратить 12,8 млн рублей. Подрядная организация до 20 апреля 2020 года должна будет выполнить ремонт подпорной стены и мемориальных пилонов с именами павших воинов.

Кроме этого, подрядчик должен будет создать систему водоотведения от мемориала, поскольку, по словам чиновников, изначально памятник был построен без учета рельефа. Именно поэтому у подпорной стены мемориала скапливается вода, постепенно его разрушая.

Исполнитель контракта еще не определен.