Маунтин-Вью, США, , 15:50 — REGNUM

Стало известно, что YouTube Kids получит собственный сайт. Платформа также представила новые возрастные категории. Об этом 29 августа сообщил представитель Google на странице поддержки компании.

Издание Engadget предположило, что YouTube представит веб-версию или версию для ПК уже существующего приложения Kids. Что касается возрастных категорий, то теперь компания предложит пользователям выбирать контент для детей в возрасте до 4 лет, от 5 до 7 лет, и от 8 до 12 лет.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что многих детей возмутило решение YouTube отключить сервис личных сообщений. Многие из них оставили гневные комментарии к соответствующей публикации видеосервиса.

Читайте ранее в этом сюжете: Детей возмутило решение YouTube отключить сервис личных сообщений