Нью-Йорк, США, , 15:33 — REGNUM

Потоковый сервис Netflix может начать показывать сериал «Ведьмак» 19 октября 2019 года. Дату выхода шоу в эфир опубликовал на своей странице в Twitter менеджер Netflix Джованни Юджин.

https://twitter.com/aItamarquez

Продюсер не внес изменения в информацию страницы на момент написания этой новости. При этом стоит отметить, что официально Netflix ещё не объявляла дату выхода первой серии «Ведьмака».

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Напомним, роль Геральта в предстоящем шоу по циклу романов Анджея Сапковского исполнит актер Генри Кавилл. В качестве создателя сериала выступила Лорен Шмидт.

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