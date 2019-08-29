Вашингтон, , 14:51 — REGNUM

Поклонники киновселенной «Звездные войны» нашли ошибку во втором трейлере фильма «Звёздные Войны: Скайуокер. Восход». Об этом 28 августа сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/unevenpictures/status/1166899923687804928

Один из пользователей форума Reddit обратил внимание на сцену, когда Кайло Рен (Адам Драйвер) сражается с Рей (Дейзи Ридли). Выяснилось, что плащ Рена нарисован при помощи компьютера, поскольку он не отражается в воде.

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Напомним, премьера картины «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» в России состоится 19 декабря 2019 года. Снял фильм режиссер Джей Джей Абрамс.

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