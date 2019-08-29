Сочи, Краснодарский край, , 14:23 — REGNUM

Директор музыкального фестиваля «Новая волна» Александр Румянцев дал комментарий по поводу инцидента с Филиппом Киркоровым. Об этом 29 августа сообщила «Российская газета».

Румянцев отметил, что ругаться, конечно, всегда плохо, но сказал, что артист всегда хочет, чтобы шоу прошло безупречно. Он добавил, что знает как Киркоров готовится к выступлениям и обратил внимание на то, что в итоге все удалось отрепетировать и концерт прошел хорошо.

Читайте также: Киркоров нецензурно выругался в адрес персонала фестиваля «Новая волна»

Ранее в сеть выложили видео, в котором Филипп Киркоров нецензурно выражается в адрес персонала «Новой волны». Артист заявил, что концерт не начнется до тех пор, пока он проведет репетицию номера «с камерами».

Читайте ранее в этом сюжете: В пресс-службе Киркорова отреагировали на скандал на «Новой волне»