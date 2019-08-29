Анахайм, США, , 14:05 — REGNUM

Анджелина Джоли сообщила в интервью журналистам, что она хочет сниматься в фильмах киносаги «Звездные войны». Об этом 29 августа сообщил портал MovieWeb.

Во время прошедшей в Анахайме (штат Калифорния, США) фан-выставки D23 актриса предложила корреспондентам задать вопрос по поводу её участия в проектах франшизы режиссеру Джеффри Джейкобу Абрамсу. Она рассказала, что буквально «вытащила его в коридор» и задала вопрос о том, почему она не может сниматься в «Звездных войнах».

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Напомним, сейчас Дж. Дж. Абрамс снимает девятую часть «Звездных войн». Ожидается, что фильм «Звёздные Войны 9: Скайуокер Восход» выйдет в кинотеатрах США 19 декабря 2019 года.

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