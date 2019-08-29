Остин, США, , 13:50 — REGNUM

Актер Мэттью Макконахи официально стал профессором Техасского университета, который расположен в городе Остин. Об этом 29 августа сообщил портал Screen Rant.

Ранее образовательное учреждение, известное тем, что многие её выпускники становились обладателями премии «Оскар», нанимало актера в качестве приглашенного инструктора. Сейчас он занял должность преподавателя и с осени 2019 года начнет читать курс, построенный на основе разработанной им программы. Курс будет посвящен предстоящему фильму «Джентельмен» и картине «Мад» 2013 года.

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Напомним, в 2014 году Мэттью Макконахи стал обладателем «Оскара» за роль Рона Вудруфа в картине «Далласский клуб покупателей». Его последней киноработой является роль в фильме «Пляжный бездельник» (2019).

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