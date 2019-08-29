Москва, , 12:42 — REGNUM

28 августа в театре «Театр.doc» во время спектакля «Выйти из шкафа» о трудностях публичного признания в гомосексуализме в зал ворвались люди и завязали потасовку с актерами и зрителями. Ответственность за акцию взяла на себя радикальная группировка SERB. Лидер движения Гоша Тарасевич заявил, что в спланированном нападении также участвовали активисты Национально-освободительного движения и Национал-Консервативного движения. По словам протестующих, спектакль является пропагандой гомосексуализма и руководство театра не предоставило документов на право показа. К тому же, по их утверждению, в зале находились несовершеннолетние дети. Театр полностью отвергает эту информацию.