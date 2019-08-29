Москва, , 12:42 — REGNUM

Издательство «Азбука» выпустит серию комиксов Hellblazer на русском языке. Об этом представители издательства сообщили в своей официальной группе «ВКонтакте» 29 августа.

Уже в октябре «Азбука» планирует выпустить сборник Гарта Энниса «Джон Константин. Hellblazer. Опасные привычки». По словам представителей издательства, в него войдут наиболее «ударные» истории.

Hellblazer — это серия комиксов издательства Vertigo, в которой описываются приключения детектива-оккультиста Джона Константина. По мотивам комиксов в 2005 году вышел полнометражный фильм «Константин: Повелитель тьмы», а в 2014 году сериал «Константин».