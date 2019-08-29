Сухум, , 12:32 — REGNUM

7 сентября представители Абхазии примут участие в праздновании Дня города в Москве на ВДНХ. Об этом сообщает АпсныПресс.

Выступление Московского ансамбля абхазского танца «Амцабз» Amtsabz.com

В рамках празднования дня города на ВДНХ состоится многонациональный концерт, в котором примут участие национальные коллективы и сольные исполнители дружественных республик, сводный симфонический оркестр. В концерте примут участие представители из Абхазии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Армении, Беларуси и Азербайджана.

Как отметил исполнительный директор международного культурно-делового центра Абхазии Олег Лакоба, абхазская часть программы начнется с выступления поэтессы, лауреата госпремии им. Д. Гулиа Гунды Сакания, которая продекламирует на абхазском стихотворение «Родина» поэта Сандро Сангулиа. Затем выйдет солистка Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко Хибла Герзмава с песней «Абхазия моя», в сопровождении Московского ансамбля абхазского танца «Амцабз» под руководством Лаши Марухба.

Среди почетных гостей концерта — президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, послы дружественных государств. Прямую трансляцию мероприятия будет вести Первый канал ТВ.