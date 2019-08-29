Москва, , 12:17 — REGNUM

В Москве на 55-м году ушел из жизни актер Александр Числов, известный зрителям по многочисленным ролям в сериалах. Об этом 29 августа сообщил портал «Телепрограмма».

Причиной его смерти стала пневмония. Актер попал в больницу 16 августа 2019 года, его коллега Борис Реутов рассказала, что перед госпитализацией Числов вылядел очень плохо, уже в больнице выяснилось, что причиной его состояния является тяжелая пневмония. При этом близкие артиста отмечали, что последнее время он стал очень подозрительным, они высказывали предположение, что у Числова могли возникнуть психические проблемы.

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Александр Числов родился 13 октября 1964 года в городе Грозный, он окончил театральную студию «Гармония» Михаила Романенко. Его последними работами на ТВ стали роли в таких сериалах, как «Кровавая барыня», «Снайпер», «Выстрелы», «Битва за новоюжку 3. Политик» и других.

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