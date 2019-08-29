Вашингтон, , 11:16 — REGNUM

Винсент Д’Онофрио, исполнивший в сериале Marvel и Netflix «Сорвиголова» роль Уилсона Фиска, дал понять, что он до сих пор надеется на то, что шоу получит продолжение. Об этом 29 августа сообщил портал DigitalSpy.

https://twitter.com/vincentdonofrio/status/1166773262245945344

Актер откликнулся в Twitter на публикацию одной из поклонниц шоу, которая попросила Marvel не закрывать сериал. Он разместил на своей странице ответ, в котором написал, что со своей стороны делает для возрождения шоу все возможное.

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Компания Netflix объявила о закрытии сериала «Сорвиголова» в ноябре 2019 года. Тогда поклонники предположили, что продолжение шоу может выйти на потоковом сервисе Disney+.

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