Деревня Сигово, Псковская область, , 10:43 — REGNUM

Около 400 представителей народности сету, проживающих в России и Эстонии, встретились 28 августа на международном этнокультурном фестивале «Сетомаа. Семейные встречи», который состоялся в деревне Сигово Печорского района Псковской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, на встречу приехали члены семей сету, творческие коллективы и мастера, сохраняющие и возрождающие традиции малочисленного народа.

На территории музея-усадьбы сету — единственного в России — прошло традиционное шествие коллективов и участников фестиваля. Были организованы ярмарка ремесел, дегустация блюд национальной кухни, творческие мастер-классы, работали интерактивные площадки, где была представлена культура народа сету.

Напомним, в настоящее время в Псковской области проживают около 250 представителей сету, в Эстонии — около 4,5 тыс. человек. Для многих представителей этого народа, проживающих в Эстонии, фестиваль — единственная возможность приехать в Россию, побывать в родных деревнях, встретиться с близкими, родственниками и друзьями.