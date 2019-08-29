Сочи, Краснодарский край, , 10:36 — REGNUM

Народный артист России Филипп Киркоров устроил скандал на музыкальном конкурсе «Новая волна», исполнитель возмутился сорванным графиком репетиций и нецензурно высказался в адрес организаторов конкурса. Выложенное в YouTube видео снял один из очевидцев.

«Я пока не отрепетирую сейчас с камерами, шоу ваше не начнется, понятно вам всем?» — заявил со сцены Кирокоров, используя в речи нецензурную брань.

В комментариях пользователи сети высказали мнение, что у Киркорова «мания величия». Некоторые пользователи назвали поведение певца позором.

«(Киркоров) не подготовился. Репетиция перед камерами должна была состояться задолго до его появления на сцене. Хотя бы во «Владимирском централе» порепетировал. Там камер полно», — пишет пользователь YouTube под ником Serg.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в Сочи стартовал восемнадцатый Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна». В 2019 году за победу в престижном смотре поборются 13 артистов из 11 стран — России, Армении, Азербайджана, Албании, Кубы, Италии, Латвии, Молдавии, Испании, Украины, США.

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