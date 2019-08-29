Лос-Анджелес, США, , 09:10 — REGNUM

Режиссер Майкл Бэй после окончания работы над фильмом Netflix «6 футов под землёй» будет снимать картину под названием Black 5. Об этом 28 августа сообщил портал Screen Rant.

Ожидается, что она будет представлять собой боевик с оригинальным сценарием. Его написал Эрен Крюгер, работавший над созданием второй, третьей и четвертой части «Трансформеров», а также фильмом «Дамбо». Сейчас Бэй ведет с Sony переговоры о финансировании проекта и его последующей дистрибуции.

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Напомним, фильм «6 футов под землёй» (Six Underground), над которым сейчас работает Майкл Бэй, также будет представлять собой боевик, сюжет которого расскажет о нескольких очень богатых людях, которые инсценируют свою смерть для того, чтобы создать команду для борьбы с преступниками.

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